Per confrontarsi con i cittadini, Progetto Concittadino* torna nei quartieri

Progetto Concittadino* torna nei quartieri, con un ricco programma di incontri con i cittadini di Varese per tutto il mese di settembre.

“Nei cinque anni di azione a Varese abbiamo sempre dato priorità al coinvolgimento dei rioni e alla promozione della partecipazione – ricordano i candidati della lista civica progressista e ambientalista che si ripresenta nella coalizione a sostegno di Davide Galimberti Sindaco – ne sono una dimostrazione gli incontri territoriali periodici e i consiglieri di quartiere nominati in ogni Consiglio. Per questo andare nei quartieri durante il mese di campagna elettorale sarà solo una tappa coerente del nostro percorso”.

I candidati saranno presenti in diverse zone della città tutti i weekend e sarà possibile per i cittadini confrontarsi sulle esigenze dei rioni, portare idee e proposte e incontrare i candidati.

Ecco il calendario dei 16 incontri:

Sabato 4 mattina: piazza Giovine Italia

Sabato 4 pomeriggio: Bustecche, piazza De Salvo

Domenica 5 mattina: Bobbiate, piazza Bossi

Domenica 5 pomeriggio: via del Cairo

Sabato 11 mattina: piazza Podestà

Sabato 12 pomeriggio: piazza Montegrappa

Domenica 12 mattina: Belforte, all’altezza dell’edicola

Domenica 12 pomeriggio: piazza Giovine Italia

Sabato 18 mattina: via Marconi

Sabato 18 pomeriggio: Biumo inferiore, piazza XXVI maggio

Domenica 19 mattina: Bizzozero, piazza S. Evasio

Domenica 19 pomeriggio: piazza S. Giuseppe

Sabato 25 mattina: via Marcobi/via Veratti

Sabato 25 pomeriggio: San Fermo, piazzale Spozioù

Domenica 26 mattina: Sant’Ambrogio, piazza Milite Ignoto

Domenica 26 pomeriggio: piazza Monte Grappa