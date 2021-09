I consiglieri della Lega di Luino propongono un “ospedale di comunità”

Verificate le opportunità offerte dal PNRR e con il prezioso supporto della ex consigliere provinciale Giovanna Ballinari, i consiglieri comunali #luinesi Casali e Cataldo hanno chiesto ed ottenuto un incontro con il direttore Ats Insubria Lucas Maria Gutierrez, per promuovere l’istituzione presso il presidio di Luino di un “ospedale di comunità” che risulta essere una preziosa risorsa per la popolazione delle valli del luinese, in ragione anche delle caratteristiche della stessa ( vasto territorio, alta percentuale di soggetti cronici e anziani).

I due consiglieri hanno richiesto inoltre l’istituzione di una “casa della comunità”, altra importante opportunità per la medicina del territorio, chiedendo di inserirla in una stretta collaborazione col presidio ospedaliero nella progettazione della “cittadella della salute”.

«Ringrazio i due consiglieri per lo spunto fornito che risulta prezioso per dare vita ad una progettazione che sia perfettamente aderente ai bisogni del territorio e possa garantire risposte adeguate ed efficienti» dichiara il direttore ATS Gutierrez.

Emanuele Monti Presidente Commissione sanità Regione Lombardia valuta «positivamente la proposta di avere un potenziamento delle cure intermedie sul nosocomio di Luino, è una proposta concreta che coglie l’occasione offerta dalla riforma sanitaria regionale che in questi mesi verrà approvata dal consiglio regionale lombardo».