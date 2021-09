Salgono i posti letto di degenza ordinaria all’ospedale di Luino

Dopo la fotografia dei giorni scorsi sugli investimenti, in risposta al clima di fermento che si respira in questo periodo a Luino attorno al tema dell’ospedale, Asst Sette Laghi ha eseguito un report sull’attività del pronto soccorso luinese e sulle ultime novità in materia di posti letto che da qualche giorno i posti letto di degenza ordinaria chirurgica all’Ospedale di Luino sono passati da 16 a 20, con un incremento di due posti per la Chirurgia generale e di altri due posti per l’Ortopedia.

Da ottobre anche la degenza di Day Surgery tornerà a poter contare sui 4 posti di degenza dedicata.

Contemporaneamente, si registra un volume di accessi al Pronto Soccorso del Luini Confalonieri sempre più sovrapponibile a quello del periodo pre-Covid.

“In particolare, osservando il numero di accessi al servizio da gennaio ad agosto di quest’anno e confrontandolo con gli stessi mesi del 2019, si nota un evidente allineamento: se a gennaio gli accessi erano circa 700 rispetto ai 1500 del 2019, dall’estate scorsa la pressione sul Ps di Luino si è stabilizzata ben al di sopra dei 1200 accessi mensili, con un volume di ricoveri perfettamente sovrapponibile a quello del 2019 e, in alcuni casi, come nel luglio scorso, addirittura superiore“, spiegano da Asst Sette Laghi.

“A fronte di questa pressione, il tempo medio di permanenza dei pazienti si è ridotto in modo significativo“.

Se per i pazienti in attesa di ricovero, l’attesa media non è ancora ottimale ma si è comunque ridotta di circa il 35% negli ultimi mesi, “ottimo è il dato sul tempo di permanenza dei pazienti che vengono dimessi in PS: nel corso del 2021, infatti, il tempo medio è sempre stato ben al di sotto delle 6 ore previste dalle linee guida nazionali, registrando tra maggio e giugno un tempo inferiore alle 3 ore“, dicono dai vertici dell’azienda ospedaliera.

“Si tratta di numeri che confermano l’efficacia delle modifiche organizzative introdotte in tutta l’Azienda per ottimizzare i percorsi dei pazienti che accedono nei PS dell’ASST Sette Laghi e che a Luino si stanno rivelando particolarmente incoraggianti“, conclude la nota.