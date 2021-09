Cosa fare in autunno sul Lago Maggiore

Per scoprire il Lago Maggiore in vacanza sono perfette anche le mezze stagioni.

Dopo la prima puntata della nostra guida dedicata all’autunno sul Verbano, pubblichiamo altri consigli di chi conosce bene queste zone, per esplorare il territorio e i dintorni in questo particolare periodo dell’anno, con le giornate ancora miti e le temperature gradevoli.

In autunno, se il tempo lo permette, è ancora possibile godersi le attività all’aria aperta e non mancano le opportunità per farlo, legate in particolare ai prodotti di stagione come zucche, castagne e uva. Inoltre le prime foglie che si tingono di giallo, rosso e arancione, offrono un’anteprima di come cambieranno presto il paesaggio e la natura.

In alcune zone del Varesotto e della sponda piemontese, i colori dell’autunno regalano scenari incantati.

Qui la prima puntata:

«Autunno sul lago è l’arrivo dei colori caldi, delle passeggiate, della scoperta dei borghi»

Daniela Robustelli, blogger “Lo stambecco del Lago Maggiore“

Monteviasco

«Mi è sempre piaciuto l’autunno e l’autunno sul Lago Maggiore, per me, è un ritorno a un ritmo lento, dopo il periodo estivo più “vivace”. Autunno è l’arrivo di colori caldi, aria fresca, profumo di olea fragrans che accompagna le passeggiate, è funghi, castagne e zucche. È l’inizio della scuola, ma anche l’attesa di passeggiate con la famiglia, che in settimana è sempre difficile riunire. Ci sono posti più facili da raggiungere e adatti a tutti, come ad esempio l’anello delle fornaci e passeggiata dell’amore a Ispra, o il giro del sole ad Agra, con due bellissimi balconi panoramici sul Lago Maggiore (si può proseguire anche con il giro della Luna, un po’ più faticoso), altri più impegnativi, ma sempre di grande bellezza, come ad esempio il piccolo Borgo di Monteviasco in Val Veddasca. Qualsiasi decisione prenderete, non ne resterete delusi!»

«Eventi autunnali e sentieri affacciati sui laghi per rigenerare il corpo e lo spirito»

Antonio Longo Dorni, imprenditore e organizzatore di eventi

Lago d’Orta nella foto di Mirko Costantini

«Un motivo in più per le famiglie è che il 18 settembre c’è “Lago dei draghi” ad Omegna sul Lago d’Orta, ma in generale l’autunno è magico sia sui laghi che in montagna, per lo spettacolo offerto dal foliage, sia perché i laghi, avvolti dalle prime nebbie autunnali, sono più intimi e poetici. Sensazioni descritte anche da Eugenio Montale. Andare alla scoperta dei piccoli borghi rivieraschi e dei capolavori dei Sacri Monti, percorrere i boschi e i sentieri affacciati sui laghi del Mottarone, dell’Alto Vergante, della Valle Strona e della sponda Occidentale del Lago d’Orta può essere una buona occasione per rigenerare il corpo e lo spirito. L’autunno è inoltre la stagione dei sapori per scoprire l’offerta enogastronomica del territorio…».

«A Ispra lungo la passeggiata dell’amore»

Davide Pagani, presidente onorario dell’associazione Amici di Mario Berrino

Tramonto a Ispra

Il Lago Maggiore è sempre una buona idea per una gita autunnale, infatti anche da settembre in avanti si può percorrere facilmente la bella passeggiata dell’amore sul lungolago di Ispra, quasi 2 chilometri fra arte, con l’inizio solcato dalle piastrelle artistiche del concorso letterario “Scrivi l’amore-premio mario berrino”e natura con buona parte del cammino direttamente aux pied dans l’eau. Ispra offre dunque molto anche nella stagione autunnale ovvero una buona passeggiata in riva al lago per rilassare il corpo e la mente immersi nei colori e sapori tipici di questo periodo.

