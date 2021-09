Due giornate per incontrare la lista “Noi per voi” di Brezzo di Bedero

La lista “Noi per voi” del candidato Luca Minelli per Brezzo di Bedero allestirà alcuni punti informativi in vista delle amministrative del 3 e 4 ottobre . I gazebo saranno l’occasione per incontrare il candidato sindaco e conoscere il programma della lista.

Gli appuntamenti sono per sabato 25 settembre e venerdì 1 ottobre, dalle 9 alle 17, nel piazzale della farmacia.