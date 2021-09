Elezioni comunali, quasi 20 incontri con il #CortiliLuvinateTour

Quasi 20 incontri in tre giorni, decine e decine di luvinatesi incontrati, molti confronti e strette di mano in quasi tutte le vie del Paese e veri comizi con megafono nei punti storici del Paese: Selvapiana, Madonnina di via Mazzorin, Scirello, Rancio, lavatoio di via Dante e Castello / Thuaie. E’ stato intenso e molto partecipato il #CORTILIluvinateTOUR, l’iniziativa promossa dalla lista civica “Tre Torri Luvinate” in vista delle elezioni di domenica 3 e lunedi 4 ottobre 2021.

«Consapevoli di essere lista unica, abbiamo voluto organizzare, oltre ad i tradizionali volantini elettorali, anche veri e propri momenti di incontro, noi andando via per via per incontrare il maggior numero di Luvinatesi. Un percorso molto partecipato –sottolineano i candidati consiglieri – che ci ha permesso di ascoltare tanti punti di vista, molte necessità e suggerimenti e ci sembra anche un certo incoraggiamento per il futuro. In particolare ringraziamo quanti, nei vari cortili storici di Luvinate, ci hanno aspettato anche organizzando piccoli momenti di festa oltre che la presenza di gruppi significativi, come alcuni volontari di Protezione Civile. Un segno di fiducia e anche la voglia di stare insieme e di pensare insieme al nostro paese».

La principale sfida sarà quella dell’astensionismo e del pericolo commissariamento se andrà a votare meno del 40% più uno degli aventi diritto al voto. «Abbiamo cercato di informare in modo puntuale tutte le persone che abbiamo incontrato. Questo affinchè il voto sia davvero consapevole e responsabile. La scelta di non andare a votare avrà una conseguenza, a nostro parere fortemente negativa, per il futuro di Luvinate. Dunque rinnoviamo l’appello: tutti al voto per Luvinate!».