Esordio a Lavagna per il Città di Varese

Dopo la pubblicazione dei gironi, la Lega Nazionale Dilettanti ha stilato il calendario per la stagione 2021-2022.

Il Varese farà il proprio esordio, il prossimo 19 settembre, in casa della Lavagnese. Prima in Liguria per i biancorossi, come lo scorso anno quando l’esordio fu a Sestri Levante.

La prima casalinga sarà invece la settimana dopo, domenica 26 settembre, contro il Fossano.

Il calendario: CU 12 Calendari Campionato Serie D