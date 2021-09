Esposito e Lozza sfidano due pugili georgiani sul ring di Gavirate

Torna sul ring per un incontro dal respiro internazionale Michele Esposito: il pugile di Daverio, che nel 2016 conquistò il titolo italiano dei pesi welter, salirà sabato sera (25 settembre) sul quadrato di Gavirate nel match che rappresenta il momento più atteso della riunione organizzata dal Boxe Team Camacho.

Il club gaviratese, diretto dall’ex pugile Giuseppe Facente, è la nuova casa di Esposito che non combatte in un incontro ufficiale dal 2019 e che a causa della pandemia non ha potuto affrontare (come inizialmente previsto) Maxim Prodan per il titolo internazionale IBF. (nella foto Facente a sinistra, Esposito a destra)

A Gavirate “The Machine Gun” affronterà un avversario georgiano, Giorgi Bibiluri, che a dispetto della giovane età vanta già numerosi combattimenti seppure con un record decisamente negativo. Il test di sabato 25 è comunque utile per Esposito che vuole ritrovare la migliore condizione e che può ritoccare il proprio record da professionista fatto di 17 vittorie e un pareggio in 22 incontri disputati.

L’altro match “pro” della serata vede sul ring un altro boxeur allievo di Giuseppe Facente, Edoardo Lozza. Il peso supergallo varesino è al secondo impegno in carriera tra i professionisti ma come Esposito non combatte dall’autunno di due anni fa: per lui c’è l’altro georgiano Davit Shervashidze in un confronto programmato sulle sei riprese da 3′ ciascuna (idem per Esposito-Bibiluri).

La riunione al palazzetto dello sport di viale dello Sport (nei pressi dello stadio) è stata dichiarata sold out a riprova dell’attenzione che c’è intorno allo sport dei guantoni. Il programma, che scatta alle ore 19, prevede anche una serie di incontri tra dilettanti. Ecco tutti i match in cartellone.

64 Kg – Elite2: Andrea Palmieri (Team Hurricane) vs Walid Ajbari (Boxe Asa)

60 Kg – Elite2: Valerio Armani (Acc. Afforese) vs Gabriele Boschi (Clamp Gym)

60 Kg – Elite2: Stefano Perrone (Boxe Asa) vs Albonico (Boxe Como)

64 Kg – Youth: Giovanni Belletti (Boxe Asa) vs Simone Iengo (Opi Gym)

70 Kg – Elite2: Marouane Salah (B.T. Camacho) vs Mattia Bicelli (Garda Boxe)

87 Kg – Youth: Matteo Boscain (U.S. Lombarda) vs Gianfranco Loria (Boxe Cantù)

75 Kg – Elite: Mirko Simeone (B.T. Camacho) vs Angelo V. Perrone (San Giuseppe)