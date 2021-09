Ezio Rossi: “Una vittoria con lo spirito del Varese”

Il Varese batte 3-2 il Fossano dopo una partita iniziata bene ma che nel finale ha costretto i biancorossi a stringere i denti per prendersi i tre punti. Mister Ezio Rossi ringrazia i tifosi del “Franco Ossola” per il supporto: «Non voglio più fare confronti con lo scorso anno. Abbiamo fatto un buon primo tempo, ottimo per gioco. Abbiamo subito due gol imparabili, magari si poteva uscire un attimo primo a contrastare ma sono stati due eurogol. Nel secondo tempo potevamo chiuderla e quando non riesci alla fine bisogna sempre soffrire. Oggi il pubblico ci è stato molto vicino ed è stato il dodicesimo uomo in campo: ha capito il momento difficile e ci ha aiutato».

«Lo spirito che io chiedo alla squadra – spiega mister Rossi -, è stato quello che è del Varese e che ho sempre cercato di trasmettere alle mie squadre. L’anno scorso non sempre ci siamo riusciti, quest’anno fino ad oggi ci stiamo riuscendo. Il merito è dei ragazzi che percepiscono ciò che l’allenatore chiede loro».

Settimana prossima i biancorossi saranno ospiti al “Piola” di Novara per una classica: «Il Novara – conclude Rossi – sulla carta, a livello tecnico, quasi di categoria superiore ma noi abbiamo fiducia e consapevolezza e sappiamo giocare a ritmi che speriamo possano metterli in difficoltà».