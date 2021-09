Francesco Tomasella di Varese Libera gioca d’anticipo e parla del “suo” ballottaggio

Francesco Tomasella gioca d’anticipo e parla di ballottaggio, mentre tutti i concentrano ancora sul primo turno.

Con una delle sue ormai note dirette, dribbla il “chiacchiericcio” degli altri (cosi lo definisce) e comunica a chi ha intenzione di votarlo cosa farà lui.

Innanzitutto esordisce con una previsione: «Gli altri vi dicono di tutto, ma io vi dico cosa succederà: al 99,9 per cento al ballottaggio ci vanno Bianchi e Galimberti. Per questo vi chiedo di votare Varese Libera al primo turno: per garantirle una rappresentanza in consiglio comunale. Poi, a seconda del risultato che avremo ottenuto, potrebbero cercarci. E li spiegherò cosa vogliamo e cosa siamo: se ci vogliono, devono prendere il pacchetto completo».

Non nega però che ascolterà cosa potranno proporgli: anche perchè, secondo quello che ribadisce più volte nel video:«Varese libera rimarrà uguale, non ci si sposta di un millimetro. Non dovete avere paura di Galimberti o Bianchi, perchè io sono il primo a non fidarmi di loro».