Galimberti a Velate ed Avigno, prima tappa del “tour dei quartieri” di Varese

Questa mattina il sindaco Davide Galimberti, insieme a diversi assessori, ha presentato ai cittadini dei rioni di Velate e ad Avigno il “Patto per il mio Quartiere“, che raccoglie le proposte e i suggerimenti dei cittadini quartiere per quartiere e che poi entrerà concretamente nel documento di bilancio.

Il giro del sindaco è partito dalla scuola Settembrini e subito dopo dall’asilo di Velate. Camminata poi nel borgo per incontrare i cittadini e visita allo studio medico di Velate. Si è proseguito poi ad Avigno.

«Ho incontrato tanti cittadini – ha detto il sindaco Davide Galimberti – e ci siamo confrontati sulle tante cose fatte, come il nuovo attraversamento e marciapiede in via Saffi e l’asfaltatura, la riqualificazione dell’illuminazione pubblica grazie a Varese Cambia Luce, i lavori di consolidamento del versante che ora impedisce ad ogni grande pioggia di allagare le vie di Velate. Ad Avigno abbiamo visitato il nuovo parco con i giochi e la nuova teleferica per bambini. E anche il nuovo parcheggio, la via Astico asfaltata dove in questi giorni verrà realizzato un nuovo marciapiede e l’attraversamento davanti alla scuola. La nuova area per gli amici a quattro zampe e i lavori svolti questa estate per l’efficentamento e il rifacimento della facciata della scuola dell’infanzia Trolli».

Il sindaco ha poi raccolto le proposte e i suggerimenti degli abitanti dei due rioni che entreranno nel patto con i cittadini. «Come ad esempio la valorizzazione del sentiero Noseda – prosegue il sindaco – in cui vogliamo portare nuovi attrezzi per fare sport, fino alle nuove strisce pedonali e nuovi marciapiedi. Alcune strade da asfaltare e il potenziamento dei bus. Tutte cose, insieme alle altre proposte che arriveranno, che inseriremo nel bilancio partecipato dei quartieri per realizzarle al più presto».

Alla mail dedicata stanno arrivando già diverse mail con le proposte dei cittadini da inserire nel “Patto per il mio Quartiere”: per partecipare basta visitare il sito: www.davidegalimbertisindaco.it compilare il form e inviarlo alla mail davide.galimberti.sindaco@gmail.com