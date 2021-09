«È bellissima questa piazza. Dovreste mettere del verde. Sa cosa la rovina? Il parcheggio». Il senatore Adriano Galliani arriva a Gallarate per sostenere Forza Italia per Cassani e regala una battuta inattesa su piazza Garibaldi.

Galleria fotografica A Gallarate le sorprese di Galliani tra piazza Garibaldi e Parolo 4 di 7

Una frase che ha strappato un po’ di sorrisi e sorpresa, perché nell’ultimo anno si era tornati a parlare della possibile pedonalizzazione anche parziale della piazza, che però è stata più che altro sostenuta dal centrosinistra (anche se il tema ritorno spesso, non solo da quelle parti).

Galliani in via Turati, mentre commenta la bellezza di piazza Garibaldi

Galliani è stato accolto anche dall’entusiasmo di alcuni giovani tifosi, con i consiglieri comunali di Forza Italia simpaticamente “costretti” a farsi fotografi a beneficio del senatore e amministratore del Milan e dei tifosi che volevano una foto con lui.

Oltre all’ex amministratore delegato del Milan di Silvio Berlusconi (attuale presidente del Monza), a inaugurare il “Forza Italia Point” in via Mazzini (inizio della via) c’erano il coordinatore regionale Salini, Giusy Versace, il senatore Caliendo, l’ex sindaco della città e segretario cittadino Nicola Mucci e il coordinatore provinciale Piero Galparoli.

«Il nostro è un programma concreto», ha ribadito il sindaco Cassani affiancato dai candidati della lista di Forza Italia, compresi i consiglieri uscenti (Aldo Simeoni, Cosimo Ceraldi e il nuovo arrivo, Rocco Longobardi).

Seconda sorpresa di giornata l’apparizione allo stand anche dell’ex calciatore Marco Parolo, gallaratese doc, che ha appena dato l’addio al campo per passare dietro i microfoni come telecronista di Dazn: «L’ho inseguito per tanti anni: non sono mai riuscito a prenderlo, ma mi unisco all’applauso», ha detto con un sorriso Galliani.

La visita dell’ex ministro Maurizio Lupi

È il weekend dei “big” per il centrodestra. Più o meno in contemporanea con Galliani è arrivato anche l’ex ministro Maurizio Lupi, accompagnato da Raffaele Cattaneo per un evento a sostegno di Centro Popolare Gallarate.

«Moderato è chi decide di non attendere alla finestra a guardare ma si assume responsabilità» ha detto Lupi. «Si rimette in gioco raccontando quel che si è fatto e lanciando la sfida per continuare a governare, come è stato fatto a Gallarate. Affrontiamo le elezioni non con la demagogia, ma con la traduzione di una storia di una capacità di governo e di una capacità di fare nuove proposte».

Lupi ha parlato di «un buon governo» che si fa «riqualificando i luoghi di una comunità, le scuole, la piazza».

Andrea Cassani ha voluto ribadire l’unità dello schieramento di centrodestra: «Importante che tutto il centro moderato si sia schierato con noi».