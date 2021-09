Gemonio: brucia un capannone, in salvo un gruppo di gattini

Una colonna di fumo si è alzata per qualche minuto quest’oggi – venerdì 3 settembre – a Gemonio a causa di un piccolo incendio sviluppatosi all’interno di un capannone che si trova nella zona industriale del paese, in via Di Vittorio, non lontano dai confini con Besozzo e Caravate.

Per fortuna le fiamme sono divampate per un breve periodo di tempo, bruciando oggetti e parti interne ma senza compromettere la stabilità dell’edificio. Sul posto sono intervenuti sia gli uomini della Polizia Locale di Gemonio, sia quelli dei Vigili del Fuoco.

I primi si sono occupati, tra le altre cose, di mettere in salvo un gruppo di gatti che vivono all’interno del capannone, accuditi dal proprietario dello stabile. I vigili del fuoco hanno invece rapidamente circoscritto le fiamme e messo in sicurezza la zona: l’intervento ha anche evitato che il piccolo incendio si espandesse alle proprietà circostanti. Nel pomeriggio è previsto un ulteriore sopralluogo per fare la conta esatta dei danni.