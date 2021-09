Giorgia Meloni sarà a Busto Arsizio per sostenere Emanuele Antonelli

Ora è ufficiale. La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sarà a Busto Arsizio per sostenere la campagna elettorale del circolo cittadino e il sindaco Emanuele Antonelli in vista del voto di domenica 3 e lunedì 4 ottobre.

Giorgia Meloni sarà in piazza san Giovanni alle 14.30 di sabato 25 settembre (ora e luogo sono soggetti a riconferma, che arriverà nei prossimi giorni).

Un riconoscimento importante al grande lavoro svolto dal circolo, da militanti e simpatizzanti in questi ultimi anni, connotati da una grande crescita del partito che non si è mai fermato, neppure durante la pandemia.

«Il fatto che Giorgia Meloni sarà con noi a Busto Arsizio a ridosso del voto comunale di ottobre ci riempie di gioia e orgoglio», dichiara il presidente del circolo cittadino, Massimiliano Nardi.

«Analogamente a quanto accade in tutta Italia, FDI è un partito in grande salute capace di attrarre donne, uomini, giovani. Lo abbiamo visto in prima persona nella fase di composizione delle liste elettorali. Nella nostra città la destra politica vanta una lunga, forte e consolidata tradizione: siamo certi che la presenza di Giorgia e il suo sprone ci consentirà di ottenere un risultato molto importante. Dipenderà ovviamente dal responso delle urne e dalla volontà degli elettori, com’è giusto e naturale che sia, ma noi faremo e daremo il massimo. Considero il passaggio della nostra Presidente anche come esplicito riconoscimento al grande lavoro svolto da Fratelli d’Italia a livello provinciale, dal coordinatore di collegio Checco Lattuada e dal Presidente Provinciale Andrea Pellicini. Lavoro che ha consentito al nostro circolo di tagliare così tanti e importanti traguardi in così poco tempo», conclude il presidente Nardi.

«La presenza di Giorgia Meloni a Busto Arsizio dimostra l’importanza che il nostro partito assegna alla riconferma di Emanuele Antonelli e costituisce al contempo un ulteriore motivo di entusiasmo per tutti i candidati alle elezioni amministrative dei Comuni nella nostra provincia», aggiunge proprio il coordinatore provinciale di Fdi, Andrea Pellicini.

Assieme a Giorgia Meloni, il prossimo 25 settembre, ci saranno il capodelegazione di Fdi al Parlamento Europeo, on. Carlo Fidanza, e la coordinatrice regionale del partito, sen. Daniela Santanchè.