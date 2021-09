Giornata del Verde Pulito, una passeggiata per i sentieri di Casciago

Dopo il rinvio forzato dalle straordinarie precipitazioni di domenica 19 settembre, domenica 26 settembre si replica, sperando nella clemenza del meteo.

In occasione della giornata “Del Verde Pulito” organizzata da Regione Lombardia congiuntamente con Legambiente per la giornata “Puliamo il Mondo”, il Comune di Casciago organizza una passeggiata ecologica lungo i sentieri naturalistici del paese in compagnia dei volontari della Protezione Civile “Gruppo intercomunale Valtinella”.

«I cittadini, adulti, ragazzi e bambini, sono invitati a partecipare per trascorre una mattina all’aria aperta e dare il loro contributo per rendere il paese ancora più bello e pulito», spiega il sindaco Mirko Reto.

A tutti i volontari partecipanti verrà fornito un kit composto da guanti, sacchetti, pettorina e gadget. Ritrovo presso il centro multi-raccolta di Casciago davanti agli uffici della Protezione Civile alle ore 9.30.

Da non scordare la macchina fotografica: le foto più belle parteciperanno all’evento “social call fotografica” della Regione per il premio finale del 18 novembre. L’evento è realizzato in collaborazione con RTI Econord-Tramonto-Iseda-Aspem. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata.