Giovedì 23 settembre la serata di presentazione di Cislago in Comune con il senatore Alessandro Alfieri

Si terrà giovedì 23 settembre alle ore 21:00 presso l’auditorium comunale in via Stazione a Cislago la serata di presentazione dei candidati e del programma della lista Cislago in Comune.

Introdurrà la serata il senatore del Partito Democratico Alessandro Alfieri, spazio poi ai candidati al Consiglio comunale di Cislago in Comune e alla candidata sindaco Debora Pacchioni.