Traffico bloccato per un incidente in via Peschiera a Varese

Mattinata complicata in viale Peschiera a Varese. A causa di un incidente tra un’auto e un tir ci sono stati forti rallentamenti alla viabilità.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Varese, che ha diretto il traffico, ma la difficile rimozione del mezzo pesante ha obbligato al senso unico alternato, portando ovviamente a lunghi incolonnamenti in entrambi i sensi di marcia.

Anche Autolinee Varesine ha dovuto apportare delle modifiche alle proprie tratte: “La linea N – si legge nel comunicato dell’azienda – non raggiunge il capolinea di Cascina Mentasti, ma si limita alla fermata di viale Belforte (fronte Arredopiù).Di conseguenza, si segnalano forti rallentamenti e ritardi sia in via Dalmazia (linea H), sia in via René Vanetti (linee extraurbane L/N06)”.

Nell’incidente è rimasto ferito un ragazzo di 22 anni che è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto anche un mezzo dei vigili del fuoco.