Jones fa ben sperare, Wilson con le polveri inzuppate

GENTILE 6,5 – Regge a tratti da solo l’attacco biancorosso, anche perché i compagni continuano a scaricargli tra le mani palloni che spesso sono patate bollenti. 24 punti con Cournooh addosso sono un bel bottino, ed è chiaro che non si possa incolpare per la regia, ruolo che gli viene dato ma che non è il suo. Qualche buco in difesa, ma non si può certo incolparlo della debacle.

BEANE 5 – Indietro dal punto di vista fisico, si è anche fermato nei giorni scorsi, prova a piegare le gambe in difesa ma non riesce a pungere più di tanto.

SOROKAS 6 – Il più utile al di fuori del duo Gentile-Jones, l’uomo che prova a mettere un argine nel terzo periodo quando Cremona mette il turbo. Tre canestri in fila, ma è chiaro che non possa far altro che mettere pezze.

DE NICOLAO 4,5 – Senza Kell, Vertemati lo tiene comunque come incursore dalla panchina ma la mossa non funziona. E con il passare del tempo non riesce a riprendere il bandolo della matassa.

WILSON 4,5 – Il peggiore, a occhio e croce, perché il suo 0/7 nel tiro da tre (non contiamo l’unico canestro infilato a partita chiusa) è un fardello troppo pesante. La OJM non riesce ad aprire l’area con il tiratore designato e tutto diventa più complicato. E dire che basterebbe l’Elijah visto con Tortona.

EGBUNU 5 – Sì, 14 rimbalzi, ma non ci è piaciuto granché. Inizio da ciabatte in spiaggia con un paio di assist presi in faccia per mancanza di riflessi. Poi fa cose buone, senz’altro, ma con i buchi di Cremona in difesa avrebbe potuto e dovuto essere un’arma pesante e invece ha dato l’impressione di accontentarsi.

FERRERO 5 – Solita voglia, ma anche errori da vicino nel momento in cui Varese avrebbe potuto scappare.

JONES 6,5 – La nota migliore, perché sicuramente è arruffone (specie in avvio) ma mostra una voglia matta di correre, saltare, attaccare il cansestro. Senza paura di volare fuori dal campo per recuperare una palla o per atterrare dopo un fallo subito. Ora deve aggiungere autonomia, un po’ di atletismo in area e “mano” dall’arco. Però sta crescendo e questo è l’importante.