La staffetta per il clima propone un giro in bici lungo il Lura

Dopo aver percorso tutta la penisola, la staffetta per il clima “All4Climate – Italy2021” è arrivata in Lombardia e invita tutti a salire in bicicletta e seguire il percorso di 25 chilometri lungo il torrente Lura domenica 19 settembre.

L’evento è organizzato da Koinè cooperativa sociale con il Parco Lura, nell’ambito del calendario di appuntamenti legati al tema dei cambiamenti climatici e agli obiettivi dell’Accordo di Parigi, sostenuto e coordinato dal Ministero della Transizione Ecologica, in collaborazione con il programma di comunicazione sui cambiamenti climatici Connect4Climate di Banca Mondiale, e con il supporto della Regione Lombardia e del Comune di Milano, in vista della 26ma Conferenza delle Parti (COP26) della Convenzione delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (UNFCCC), che si terrà a Glasgow nel mese di novembre 2021.

Il ritrovo è fissato domenica 19 settembre alle 9.30 alla stazione di Trenord di Caronno Pertusella. La biciclettata è aperta a tutti e percorrerà venticinque chilometri lungo il percorso ciclabile del Parco Lura. Si farà tappa a Cassina Rizzardi (CO) dove ci sarà la possibilità di consumare il pranzo al sacco prima di rientrare a Caronno.

E’ necessario segnalare la propria partecipazione compilando il form online www.koinecoopsociale.it o al tel 320 9572736

La proposta fa parte del programma della Rete WEEC, la comunità mondiale di educatori ambientali nata nel 2003 di cui anche Koinè fa parte, e consiste in una Staffetta per il clima: evento che congiunge le competenze educative dei membri della Rete e la forte consolidazione della stessa su tutta la nazione. La Staffetta è partita lo scorso marzo e ha visto 24 eventi disseminati su 14 regioni italiane con momenti formativi, tavole rotonde, convegni, contest, mostre, dibattiti ed incontri per la presentazione di progetti pilota, buone pratiche e casi studio in materia di educazione ai cambiamenti climatici.

Per seguire tutti gli aggiornamenti sulla “Staffetta per il clima” segui la pagina Facebook di @WEEC Italia – L’educazione sostenibile.