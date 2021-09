La Svizzera dice sì ai matrimoni gay

È stata approvata con il voto favorevole di oltre il 60 per cento degli elettori la modifica al codice civile elvetico che introduce in Svizzera il matrimonio civile anche per le coppie omosessuali. Secondo le prime proiezioni sul risultato delle elezioni, la modifica legislativa è passata con il 64 per cento dei voti favorevoli.

Le nuove norme prevedono la possibilità di unirsi in matrimonio anche per le coppie dello stesso sesso e di conseguenza di acquisire i diritti che ne derivano, compresa la possibilità di adottare bambini o l’estensione con regole più agevolate, della cittadinanza al coniuge.

Fino ad oggi, le coppie omosessuali potevano riconoscere giuridicamente la propria convivenza attraverso le “unioni domestiche registrate”, non equiparate però al matrimonio civile. Sono circa 700 le coppie che ogni anno in Svizzera chiedono di riconoscere ufficialmente la propria unione.

Il progetto votato dai cittadini svizzeri era stato approvato al Parlamento con ampia maggioranza.