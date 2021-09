L’acquisto del bosco: l’esperienza di Luvinate “fa scuola” in Veneto

La gestione dei boschi di Luvinate al centro di un seminario della Regione Veneto: martedì 14 settembre nel seminario promosso da Regione Veneto ed ETIFOR sull’associazionismo forestale, sarà presentato anche il progetto dell’Associazione Valli delle Sorgenti voluto da Comune di Luvinate e Parco Campo dei Fiori per unire le proprietà private dei boschi del Campo dei Fiori ed avviare, dopo decenni di abbandono, una politica di manutenzione e rilancio dei boschi.

«Siamo molto lieti di questa opportunità e di questa attenzione, segno che la strada intrapresa corrisponde ad una nuova visione di riorganizzazione dei territori, soprattutto di quelli montani. Mantenere un bosco pulito non è solo sinonimo di qualità e di bellezza, ma anche elemento di protezione dagli eventi estremi, incendi e alluvioni».

«Il lavoro puntuale per unire le proprietà private dei boschi di Luvinate procede e siamo quasi arrivati a 90 ettari: diverse le persone che stanno aderendo nel delegare la manutenzione della loro proprietà alla nostra Associazione. Nel frattempo stiamo dialogando molto positivamente con Regione Lombardia e la DG Agricoltura e Sistemi Verdi, mentre stiamo lavorando su alcuni bandi, anche nazionali: speriamo di avere presto novità positive anche da qui».

«La nostra Associazione Fondiaria, Valli delle Sorgenti, è la prima di questo tipo in Lombardia e siamo consapevoli di essere un laboratorio, una start up ambientale. Ci mettiamo per questo a disposizione di chi vuole conoscerci, dialogare e collaborare con noi»