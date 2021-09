I liceali di Arconate “delegati ONU” si confrontano sul tema dello spreco alimentare

Trenta studenti del liceo linguistico di Arconate hanno già concluso le vacanze estive per partecipare a un “Model”. Tra il 6 e l’8 settembre, nella sala Polifunziale dell’Oratorio di Arconate si svolgono le attività, organizzate da United Network.

I ragazzi vestono i panni di delegati delle Nazioni Unite per confrontarsi sul tema dello spreco alimentare.

Durante questi tre giorni procederanno alla redazione, alla discussione e alla votazione di disegni di legge, mozioni o bozze di risoluzione, con l’obiettivo di approvarle a maggioranza.

Il progetto – che si svolgerà in lingua inglese – si basa sul meccanismo del “role playing” ed è finalizzato ad aiutare i ragazzi a sviluppare soprattutto le cosiddette “soft skills”, quelle competenze trasversali, come ad esempio il Public Speaking, il Team Working, il Problem Solving, che ormai da diversi anni rappresentano uno specifico obiettivo formativo del sistema scolastico ed un’arma vincente nel mondo del lavoro, spingendo lo studente non solo al “sapere”, ma anche al “saper fare” ed al “saper essere”.

Il progetto è concepito per svolgersi in piena sicurezza e nel totale rispetto delle normative per il contenimento della pandemia e si svolge in presenza.