A Luino il primo giorno di scuola all’Isis parte con l’Erasmus

Nell’ottobre del 2020 preso il via il Progetto “Erasmus+KAII ARVETI 4.0. – Augmented Reality in Vocational Education and Training in the context of Industry 4.0“ che a causa della pandemia ha visto nei mesi successivi incontri solo on line.

Dopo la selezione nel mese di marzo per gli alunni Broetto Edoardo, Manuele Caria, Marko Mirukai, Omar Mossad, Lorenzo Mona e Simone Pezzini studenti del quarto e terzo anno del corso elettronica – automazione e il team di docenti Comeglio Marilina, Stefano Del Vitto, Patrizia Poltronieri e Fanny Spertini sono iniziate le attività per la realizzazione della prima fase del progetto.

Gli studenti selezionati secondo i criteri del bando europeo, hanno dimostrato disponibilità e motivazione alla mobilità europea, all’approfondimento di tematiche specifiche del corso di studi e all’ampliamento culturale nell’ottica di una cittadinanza attiva e internazionale.

In rispetto alle norme di sicurezza e con la piena disponibilità delle aziende Rettificatrici Ghiringhelli e SPM, che sostengono i progetti internazionali del “Città di Luino – C. Volonté” dal loro nascere e la cui collaborazione è essenziale ai fini del risultato finale, un gruppo di studenti dal 31 maggio al 18 giugno, è coinvolto in uno stage in azienda con l’obiettivo di avvicinarli “sul campo” alle tematiche della “realtà virtuale“ e della “realtà aumentata“.

Un altro gruppo di studenti in aula, seguiti dal prof. Del Vitto, affronta la progettazione di un sistema di visione artificiale e la creazione di un ambiente di realtà virtuale con RobotStudio di ABB. Tra gli altri eventi in agenda quello del 10 giugno, un meeting internazionale “Introduction into the State of the Art of AR/VR- technology! “ vede riuniti attorno ad un tavolo on line docenti , studenti e tutor aziendali per un approfondimento – formazione organizzato dalla scuola BBS di Osnabrueck in collaborazione con il Centro di Ricerca Tedesco per l’Intelligenza Artificiale.

Il progetto Erasmus+KAII – ARVETI4.0 nasce dalla collaborazione con le scuole BBS di Osnabrueck ( Germania) e RocFriesePoortSneek (Paesi Bassi) con i quali la nostra scuola aveva realizzato il Progetto Erasmus+KAII e con le scuole partner IES Politecnico di Vigo (Spagna) e Vocational College Tredu di Tampere (Finlandia).

Dopo la qualificazione al bando europeo avvenuta nell’estate del 2020, la pandemia ha rallentato le attività che prevedevano il coinvolgimento diretto degli studenti ma sono continuati i lavori che hanno impegnato il team di docenti; il progetto Erasmus+KAII prevede infatti la mobilità anche degli insegnanti che si sono confrontati sugli obiettivi e strategie didattiche, hanno calendarizzato e pianificato le fasi del progetto, le attività e le best pratctices da attuare nel corso del 2021.

Oggi, lunedì, a Luino, presso la sede di via Cervinia ha avuto inizio il primo TPM (trasnational project meeting) occasione per far conoscere la nostra realtà scolastica, industriale e culturale e tavola di lavoro per la preparazione del LTTA 1 ( Learning, Teaching and Training Activities), cioè l’incontro di tutti gli studenti italiani, tedeschi, olandesi, spagnoli e finlandesi previsto per la fine di ottobre 2021 a Osnabrueck, occasione per condividere il lavoro svolto in aula e presso le aziende sulla tematica Realtà Aumentata e Virtuale nell’ambito dell’Industria 4.0.

Il meeting in presenza, ad eccezione dei docenti finlandesi che partecipano in videoconference, prevede quattro giorni di lavori e visite alle aziende Rettificatrici Ghiringhelli e SPM; i docenti si confrontano sugli obiettivi e attività da pianificare nei prossimi mesi, sulla metodologia didattica e le strategie delle singole istituzioni nazionale per formulare “buone pratiche” da introdurre nella programmazione disciplinare e per l’ampliamento dell’offerta formativa dei singoli Istituti, in attesa dell’ incontro con docenti e studenti per presentare i progetti realizzati presso le aziende a Osnabrueck, in Germania.

Il team europeo è stato accolto dalla nuova dirigente scolastica del Città di Luino, Antonella Capitanio e dal sindaco di Luino, Enrico Bianchi e l’assessore Antonella Sonnessa.