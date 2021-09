A Malnate una domenica riservata al “batti e corri”

Porte aperte al “Gurian Field” di Malnate, il diamante del baseball cittadino che ospiterà l’evento “Playing Togheter”.

Le tre realtà del “batti e corri” malnatese presenteranno le proprie attività domenica 3 ottobre a partire dalle ore 10. I Vikings del Baseball, i Patrini del Baseball per ciechi e la New Softball si uniranno in un unico evento per giocare insieme.

Durante tutta la durata della manifestazione sarà aperto il punto ristoro. Obbligatorio il Green Pass.