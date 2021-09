A Monvalle arriva il “librolifero” e il frigo diventa biblioteca di strada

Un frigorifero trasformato in una “casetta” per il bookcrossing. È la bella idea avuta dalla biblioteca di Monvalle che ha sistemato il vecchio frigorifero vicino al Lido di Monvalle.

La particolarità non è soltanto quella che un oggetto non più utilizzato e destinato alla discarica sia tornato ad avere un’utilità, ma che l’illuminazione del “librorifero” avviene attraverso l’energia solare.

“Trova il libro che più ti spira e porta la casa con te – si legge sulla fiancata del librorifero” – Puoi scegliere se lasciarne un altro in cambio o se riportarlo quando l’avrai finito. Il librolifero a un’anima ecologica: nasce da un oggetto non più funzionante, gli offre una nuova vita come strumento di promozione della lettura ed è illuminato tramite energia solare. Contiene libri in italiano e in lingua straniera. I piani bassi sono dedicati ai libri per ragazzi e bambini. Se scegli di lasciare un libro assicurati che sia in buono stato”