A Morosolo è il momento della Sagra Settembrina

Si entra nella settimana della Sagra Settembrina di Morosolo. Dopo Morosoccer, che come da tradizione ha fatto da apripista, è arrivato il momento della per la festa della comunità.

Come ogni sagra che si rispetti, accanto ai momenti religiosi, ci sono anche i momenti di convivialità.

Si comincia martedì 7 settembre alle 20.45 con Morosolo in preghiera ~ Preghiera mariana in alcuni luoghi significativi del paese. Partenza dalla chiesa di Morosolo e conclusione con gelato offerto. Giovedì 9 settembre in chiesa a Morosolo dalle 17 alle 19 Adorazione e a seguire Santa Messa.

Venerdì 10 settembre alle 15.30 all’oratorio di Morosolo va in scena Morosolo a colori, ”Un amore di paese”, laboratorio artistico per bambini e ragazzi con la pittrice Marida. Alle 19.30 è il momento di Morosolo a tavola: “Un piatto insieme a MoRISOlo”, cena in compagnia con tre tipi di risotto a scelta (il vegetariano, il carnivoro ubriaco o il tradizionale), anche da asporto, in collaborazione con la Proloco di Casciago e Riso Mignone. QUI il link per la prenotazione https://forms.gle/uxEthT5GQJPVW2QdA del risotto, a disposizione anche salamelle e patatine per tutti.

Sabato 11 settembre dalle 17 alle 19 Morosolo in gioco: giochi e laboratori creativi per tutti, tra cui “Creare carte naturali” a cura di Francesca Croci e gimkana per i più piccoli in collaborazione con Associazione Genitori Scuola Primaria Manzoni di Morosolo. A seguire Morosolo a tavola, salamelle e pizza in compagnia: QUI il link x la prenotazione https://forms.gle/858XrAawEnmWkhjL9.

La prenotazione è obbligatoria per entrambe le serate, entro mercoledì 8 settembre. Si può prenotare tramite i form sopra riportati e disponibili sul sito della Comunità Pastorale, chiamando in segreteria 0332-822855 o via sms ai numeri 333 9597256, Mario (Venerdì sera) e 346 2148141, Alessandra (Sabato sera).

Domenica 12 settembre Santa Messa alle 9.45 in chiesa a Morosolo, con aperitivo insieme sul sagrato della Chiesa in collaborazione con Riarma Caffè. Alle 16 incanto dei canestri (GreenPass richiesto), in oratorio a Morosolo. Lunedì 13 settembre alle 20.45 Santa Messa per i defunti.