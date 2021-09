Nella scrittura creativa riscrivere è importante

L’opuscolo di VareseCorsi recita: «Per chi ama scrivere racconti, romanzi, narrativa. Incontri teorici/pratici per capire quello che c’è da capire. Cinque incontri al giovedì sera dal 7 ottobre. Conduttore: Scuola Edizioni Il cavedio, associazione cult di Varese, la stessa che ogni domenica, da quasi due anni, cura la rubrica su VareseNews “Il racconto della domenica” che ha riscosso un bel successo tra i lettori del quotidiano online.

«Tutto è nato vent’anni fa – racconta Laura De Filippo presidente del Cavedio – e oggi, l’idea iniziale di Fiorenzo Croci, fondatore del Cavedio, è diventata un’organizzazione che, nell’ambito della scrittura, e non solo, costruisce realtà formative. Sono convinta che di tutti quelli che sono passati dai nostri corsi nessuno se n’è andato a mani vuote».

La domanda sorge spontanea: ma su che cosa si basano i corsi di VareseCorsi?

«È molto semplice: sulla riscrittura. Nessun scrittore si è mai sottratto a questo lavoro. Piero Chiara diceva di impiegare un mese a scrivere un romanzo e sei a riscriverlo».

In pratica che cosa significa?

«Significa che per scrivere bene occorre imparare a riscrivere. Da qui non si scappa».

Il corso propone un testo?

«Sì: L’infinito salva tutti gli scrittori. Rappresenta la parte teorica, dove si dice che tutto ciò che vi è scritto va verificato nella pratica, mettendo nero su bianco. Per questo a chi frequenta il corso viene chiesto di scrivere»

Ma scrivere che cosa?

«Un racconto breve, come quelli che vengono pubblicati da VareseNews ogni benedetta domenica».

IL RACCONTO DELLA DOMENICA