Non servirà più il green pass per il traghetto sul Lago Maggiore

Da oggi non sarà più necessario avere il green pass (o un tampone negativo) per gli spostamenti in battello e traghetto lungo il Lago Maggiore.

La Navigazione dei Laghi, lo ha comunicato questa mattina, dopo aver ottenuto il chiarimento necessario sull’applicazione delle regole che riguardano l’obbligo di certificato Covid per gli spostamenti interregionali.

Pur attraversando il confine tra Lombardia e Piemonte, quello sul Lago Maggiore è stato considerato a tutti gli effetti “trasporto locale”, tipologia per la quale non è prevista la richiesta di pass.

Nei giorni scorsi sono state diverse le prese di posizione verso il provvedimento che introduceva l’obbligo di certificato per spostamenti anche di brevissima durata. Tra queste anche una raccolta firme alla quale avevano aderito molti lavoratori e studenti.