Nuova luce in via dei Boderi a Varese

Sono in partenza i lavori in via dei Boderi, dove è prevista a partire dalla fine del mese un’ulteriore estensione della rete di illuminazione pubblica, a partire dall’ultimo punto luce recentemente realizzato fino ai civici 103-105.

«Con questo intervento, fondamentale per garantire maggiore sicurezza nelle strade della nostra città, si concretizza uno degli impegni presi con i cittadini e che stiamo portando avanti in questi anni – ha commentato il sindaco Davide Galimberti durante alcuni incontri nel quartiere di Bosto – Nella via dei Boderi nei mesi scorsi erano stati installati nuovi lampioni, questa ulteriore estensione dell’illuminazione è solo l’ultima in ordine di tempo: sono oltre 11 mila i nuovi lampioni nelle vie della città, oltre alla sostituzione degli impianti di illuminazione sotto i portici del centro storico di Varese».