Openjobmetis, biglietti e “mini abbonamenti” per le partite di Supercoppa

Scatta questa sera – venerdì 3 settembre – l’edizione 2021 della Supercoppa Italiana di pallacanestro: in quello che è il primo giorno della nuova stagione scendono in campo Venezia-Fortitudo (girone A, 19,30) e Napoli-Treviso (girone C, 21,00) mentre sabato toccherà a Trento-Trieste e a Sassari-Cremona, partita quest’ultima che interessa da vicino la Openjobmetis che fa parte dello stesso raggruppamento.

L’esordio di Varese avverrà in trasferta lunedì (6 settembre) con palla a due alle ore 18,30 al PalaRadi di Cremona: i biancorossi di Vertemati sfideranno la Vanoli per poi ospitare mercoledì 8 (ore 19) il Banco Sardegna. La formula della prima fase prevede gironi all’italiana di tre squadre ciascuno con partite di andata e ritorno, con la vincente che accederà ai quarti di finale del tabellone a eliminazione diretta. Lì si trovano già quattro formazioni qualificate di diritto alla seconda fase: Virtus Bologna, Milano, Pesaro e Brindisi, e sarà proprio la Happy Casa l’avversaria della squadra che vincerà il girone con la Openjobmetis.

Vista l’attuale capienza massima che per legge è il 35% del totale degli impianti, la Pallacanestro Varese ha deciso di mettere in vendita per le due partite della prima fase (l’8 con Sassari, il 12 con Cremona) sia i biglietti singoli, sia i pacchetti che comprendono entrambe le sfide.

I biglietti si potranno acquistare ONLINE oppure presso alla Enerxenia Arena o quest’oggi – venerdì 3 – tra le 17 e le 19 o lunedì 6 e martedì 7 tra le 16 e le 19. Le tariffe per i vari settori sono pubblicate su QUESTA PAGINA del sito della società.

I tifosi che in fase di campagna abbonamenti hanno rinunciato a utilizzare la propria quota del Fan Kit, potranno richiedere gratuitamente il biglietto per le due partite scrivendo una mail a biglietteria@pallacanestrovarese.it .

Si ricorda che l’accesso al palazzetto è subordinato al possesso del Green Pass che sarà richiesto, unitamente al biglietto, agli ingressi della Enerxenia Arena in occasione delle partite.