A Palazzo Verbania a Luino i libri di Gianni Spartà su Furia e Zamberletti

Venerdì 24 settembre alle 21 presso la sala conferenze di Palazzo Verbania a Luino si terrà la presentazione di due interessanti volumi dal titolo “Giuseppe Zamberletti e Salvatore Furia, due varesini d’esportazione“.

Verranno presentati i libri “La luna sulle ali. La protezione Civile, il ritratto di un’epoca” e “Pensieri Positivi. Salvatore Furia, il cacciatore di stelle” (Macchione Editore). Sarà presente l’autore di entrambi i volumi Gianni Spartà, che sarà intervistato da Alessandro Franzetti.

Il primo libro è la biografia dell’onorevole Giuseppe Zamberletti, fondatore della Protezione Civile e il secondo parla del grande climatologo Salvatore Furia.

Gianni Spartá è giornalista professionista e storico editorialista de “La Prealpina” e ha scritto diverse biografie di personaggi importanti come “Mister Ignis – Giovanni Borghi nell’Italia del miracolo“.

Alessandro Franzetti è dottore di ricerca in Diritto e Scienze Umane. La serata è a ingresso libero in presenza ma si può anche vedere in streaming su luino.civicam.it o sul canale youtube Comune di Luino.