I Patrini Malnate vogliono battere i Lampi Milano e conquistare la finale Scudetto

Dopo la bella e convincente vittoria contro la Fiorentina, i Patrini Malnate torneranno sul diamante del “Gurian Field” sabato 25 settembre alle 10.30 per affrontare i Lampi Milano.

Si tratta della semifinale del campionato italiano di Baseball per ciechi: chi vince approderà alla gran finale che mette in palio lo Scudetto, in programma il prossimo 2 ottobre a Bologna.

Sempre a Bologna si svolgerà l’altra semifinale: alle ore 15.00 di sabato 25 settembre la Fortitudo ospiterà la Leonessa Brescia.

Tifosi e spettatori che interverranno dovranno esibire il Greenpass. Mentre per chi vorrà seguirla sui social si potrà collegare alla diretta sulla pagina Facebook “Patrini Malnate BXC”.