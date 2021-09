Pedalata sul fiume Bardello da Besozzo a Cocquio

Sabato 25 settembre il Comune di Besozzo organizza una “Pedalata sul fiume Bardello” nel tratto Besozzo-Cocquio. Il ritrovo è alle 16 al Parco Pubblico di via Milano a Besozzo oppure a Cocquio Trevisago c/o via dei Laghetti.

I due gruppi si incontreranno alle 16:30 sul ponte del Bardello dove avverranno i saluti istituzionali e ci sarà un piccolo rinfresco. Per informazioni e pre-adesioni chiamare l’ufficio Protocollo allo 0332970195 oppure scrivere una mail a protocollo@comune.besozzo.va.it.

La manifestazione è parte dell’evento “Happy Green Sunday”, dalle 11.00 alle 18.00, presso l’Ex copertificio Sonnino a Besozzo in via De Bernardi 32.