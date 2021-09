Perdita di Gpl in una villa a Besozzo, famiglie evacuate e area sorvegliata tutta la notte

A dare l’allarme sono stati i residenti della via. Hanno sentito un forte odore di gas, hanno capito che c’era qualcosa che non andava e hanno chiamato i vigili del fuoco. La squadra del distaccamento di Ispra è intervenuta intorno alle 19 di oggi (mercoledì 22 settembre) in Via Nicone Besozzi, per una perdita di GPL in una villa che ha completamente invaso l’abitazione.

I pompieri hanno immediatamente interdetto l’area, salvato una donna che si trovava all’interno dello stabile ed evacuato alcune abitazioni nelle vicinanze. Almeno una ventina i nuclei familiari coinvolti. Due famiglie, sei persone in tutto, questa notte restano evacuate ed hanno trovato ospitalità da amici o familiari.

La donna è stata poi affidata alle cure del personale sanitario. Sul posto è intervenuta anche una squadra dalla sede di Varese, gli specialisti del nucleo N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e un funzionario tecnico.

Una volta svolte le operazioni di prima emergenza e messo in sicurezza l’area, le autorità hanno deciso di chiudere al traffico e al transito pedonale, salvo ai residenti ai quali è consentito, via Nicone Besozzi, dall’incrocio con Via Moncucco fino all’incrocio con via Sant’Alessandro. L’area resterà sorvegliata tutta la notte da parte della Protezione Civile e dai Carabinieri. Intanto, sono iniziate le operazioni di bonifica della rete fognaria.

«La situazione adesso è sotto controllo – spiega il sindaco Riccardo Del Torchio dopo momenti di grande apprensione –. La macchina organizzativa si è mossa velocemente e l’area è stata messa in sicurezza nel giro di breve e continueremo a monitorarla. Sono iniziate le operazioni di bonifica: il Gpl è un gas pesante che sta sul basso ed è per questo che gli operatori stanno ispezionando le condotte di acqua chiara e di acqua scura, dove viene fatta scorrere acqua».

Domani mattina sono previsti ulteriori rilievi strumentali dell’area da parte dei vigili del fuoco. La cause della perdita di Gpl sono in corso di accertamento da parte delle autorità.