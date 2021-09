Piccoli pittori crescono en plain air al Parco della Quassa

Riprendono da un laboratorio in presenza ma all’aperto, o meglio “en plein air”, i laboratori di creatività artistica di Kids doing art e Casa degli scarabocchi.

L’appuntamento è per domenica 19 settembre alle ore 14.30 nel parcheggio davanti al vivaio Robustelli, in via Quassa n.27 a Ranco. Indispensabile la puntualità perché da qui il gruppo dei piccoli partecipanti e dei loro accompagnatori (un adulto munito di Green Pass per ogni bambino) si addentrerà nei sentieri del Parco del Golfo della Quassa fino al “Sasso Cavallazzo”.

“Disegniamo ‘en plein air’ al Sasso Cavallazzo” è infatti il titolo di questo classico laboratorio all’aperto, immersi nella natura protetta tra le acque del Lago Maggiore e il bosco.

L’attività ,indicata per bambini da 4 a 12 anni, è gratuita.

Per partecipare è necessario registrarsi indicando nome e cognome del bambino inviando una mail a kidsdoingart.lab@gmail.com.

I materiali necessari sono forniti dall’organizzazione, il numero dei partecipanti è limitato a 15 bambini