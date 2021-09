Pizze alla cocaina, arrestato ristoratore a Giussano

Usava la cocaina per dare un pizzico di sapore in più alle sue pizze. Un 38enne di nazionalità egiziana, titolare di un locale di Giussano, in provincia di Monza e Brianza ad una trentina di chilometri da Saronno, è stato arrestato dai carabinieri.

Nella pizzeria, in diversi barattoli che avrebbero dovuto contenere sale e altri ingredienti per condire le pizze, i militari hanno trovato circa cinquanta dosi di polvere bianca che il ristoratore spacciava ad alcuni clienti “particolari”.

L’uomo è stato arrestato dopo un controllo ad un cliente che aveva ritirato una pizza margherita con la particolare farcitura a base di cocaina. Per i suoi clienti il pizzaiolo aveva attivato una linea dedicata e un codice per gli ordini “speciali”.