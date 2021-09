Presentate le liste, ecco tutti i candidati e i simboli delle elezioni 2021

Trentatré Comuni al voto, oltre ottanta candidati sindaco e centoventi liste di aspiranti consiglieri comunali. Sono i numeri delle elezioni in provincia di Varese: tutti i nomi, i simboli e le liste li trovate nello speciale di VareseNews.

La presentazione delle liste si è chiusa alle 12 di oggi, sabato 4 settembre 2021, a ventinove giorni dalla data del voto, il 3-4 ottobre.

In ogni Comune, all’ufficio elettorale, i candidati sindaco hanno dovuto presentare i moduli con i nomi dei candidati consiglieri che li sostengono, sottoscritti dalle firme di altri cittadini (da alcune decine a centinaia, a seconda del numero di abitanti del paese o della città).

Elezioni 2021, da Busto Arsizio a Cremenaga

Il voto amministrativo riguarda oltre 355mila abitanti dei trentatré Comuni.

Il più grande al voto è Busto Arsizio 83.121 (il capoluogo, Varese, ne ha 80.039), il più piccolo è invece Cremenaga, al confine con la Svizzera, con soli 784 abitanti (parliamo di abitanti, gli elettori potenziali sono ovviamente meno).

Non sono mancate le sorprese dell’ultimo minuto: ad esempio a Gallarate è comparso un quinto candidato inaspettato, a Varese è spuntata una lista in più a sostegno di una candidatura già nota.

La sfida del quorum: i Comuni dove c’è un solo candidato

Ci sono anche alcuni Comuni dove si profila una sfida particolare, quella per il quorum.

Sono i Comuni dove c’è un solo candidato: in questo caso l’aspirante sindaco deve convincere almeno la metà degli aventi diritto (più uno) ad andare a votare.

Se non si raggiunge questa soglia il Comune viene commissariato, vale a dire affidato a un funzionario governativo, della Prefettura, che si occupa solo della ordinaria amministrazione. Sono in questa situazione ad esempio i Comuni di Comerio e Luvinate, nei dintorni di Varese. O ancora Lavena Ponte Tresa (il Comune più grande tra quelli in questa situazione) e Clivio, in Valceresio, o ancora Cremenaga. Candidato sindaco unico anche a Brebbia.

Elezioni amministrative 2021: le città

Sono quattro le città “maggiori” al voto. Dal punto di vista elettorale, vale lo spartiacque dei 15mila abitanti: nelle città che superano questa quota ogni candidato sindaco può essere sostenuto da più liste (che sommano i voti, costituendo una coalizione), gli elettori possono mettere la croce su un candidato sindaco e votare anche una lista diversa. Se nessuno dei candidati sindaco raggiunge il 50% più uno dei voti, si andrà al ballottaggio il 17-18 ottobre, tra i due candidati con più voti

Le elezioni 2021 a Varese: i candidati sindaco

A Varese sono sette i candidati sindaco, con altrettante coalizioni: Matteo Bianchi, Caterina Cazzato, Carlo Alberto Coletto, Davide Galimberti, Giuseppe Pitarresi, Francesco Tomasella, Daniele Zanzi.

Il candidato con più liste è Galimberti con otto liste a suo sostegno, Bianchi ha cinque liste, gli altri candidati sindaci sono sostenuti da una sola lista.

Il numero massimo di candidati consiglieri in ogni lista è di 32.

Le elezioni 2021 a Busto Arsizio: i candidati sindaco

Le elezioni 2021 a Busto Arsizio: i candidati sindaco sono sei i candidati: Emanuele Antonelli, Laura Bignami, Gianluca Castiglioni, Gigi Farioli, Chiara Guzzo, Maurizio Maggioni.

Antonelli ha quattro liste, Maggioni altrettante, Farioli due, mentre gli altri tre candidati sono sostenuti tutti da una sola lista.

Le liste elettorali possono contenere da 16 a 24 consiglieri.

I candidati sindaco alle elezioni 2021 a Gallarate:

A Gallarate sono cinque i candidati sindaco: Andrea Cassani, Massimo Gnocchi, Sonia Serati, Margheriti Silvestrini, Tiziano Fracchia.

Il candidato sindaco con più liste è Silvestrini con cinque liste, il sindaco uscente Cassani ne ha quattro, Sonia Serati due. Massimo Gnocchi e Tiziano Fracchia ne hanno una sola a sostegno della loro candidatura a sindaco.

I candidati sindaco alle elezioni 2021 a Caronno Pertusella

Tre i candidati: Valter Galli, Marco Giudici e Antonio Persiano. In totale sono otto le liste a sostegno dei tre aspiranti sindaco.

I Comuni al voto dell’Alto Milanese

Nello Speciale Elezioni di VareseNews anche nomi e simboli dei Comuni al voto nella zona dell'Alto Milanese, intorno a Legnano: Villa Cortese, Nerviano e Dairago, oltre a Rho.