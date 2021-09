Quattordicenne investito da un’auto a Solbiate Olona, è grave

Grave incidente tra un’auto e un pedone a Solbiate Olona, in via Mazzini, attorno alle 16 di oggi, martedì. Un ragazzo di 14 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da una vettura.

Sin dall’inizio le condizioni del ragazzo sono apparse gravi e sul posto, oltre ad un’ambulanza, sono arrivati anche automedica ed elisoccorso. Il giovane ha riportato traumi in varie parti del corpo dalla testa al torace ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto anche Polizia Locale e Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’investimento.