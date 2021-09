Sedile fisso, sulle acque di Corgeno brilla la Canottieri Germignaga

È la Canottieri Germignata il club varesotto più titolato ai 69mi Campionati Italiani di canottaggio a sedile fisso disputati nel fine settimana sulle acque di Corgeno di Vergiate. La squadra dell’Alto Verbano ha infatti ottenuto il successo nella classifica a squadre e ha fatto incetta dei “trofei perpetui” assegnati in questa manifestazione: il “Cantù” per la classifica generale, il “Simonetta” per quella femminile e il “Sinigaglia” per quella senior maschile. (foto Claudio Cecchin – FICSF)

Cinque i titoli tricolori ottenuti da Germignaga, superata in questa graduatoria solo dalle sei vittorie ottenute dai genovesi di Mucarolo. Molto bene anche la Canottieri Ispra che ha conquistato tre maglie tricolori mentre due sono quelle della Renese; un oro infine per De Bastiani Angera, Arolo, per i padroni di casa di Corgeno, per Caldé e Cerro Sportiva.

Il lago di Comabbio si è confermato campo di regata perfetto per un evento che ha portato a Corgeno la bellezza di 332 equipaggi nelle varie classi e nelle diverse categorie: 33 i titoli assegnati a cui si sono aggiunte le regate dedicate agli Esordienti, 33 ragazzi provenienti da diverse società che hanno così avuto il proprio “battesimo” in gara sulle barche a sedile fisso.

Ecco quindi nel dettaglio tutti i campioni d’Italia tesserati per le società della Provincia di Varese.

CANOTTIERI GERMIGNAGA (5 titoli)

2 di coppia senior (Cinzia Porcelli e Greta Banfi, tim. Spozio); 4 di punta femminile (Carlotta Foroni, Sonia Porcelli, Elena De Pieri e Chiara Stanganelli – tim. Stanganelli); 4 di punta senior (Corrado Verità, Fabio Porcelli, Cristian Papa e Massimo Turchetti – tim. Stanganelli); 2 di coppia seniores (Cristian Papa e Michele Spinelli – tim. Raineri); 4 di coppia (Carlotta Foroni, Sonia e Cinzia Porcelli, Greta Banfi – tim. Raineri).

CANOTTIERI ISPRA (3 titoli)

4 di coppia ragazzi (Leonardo Commodaro, Gabriele Baldin, Riccardo Brovelli e Marco Iaconianni – tim. Scarpari); 2 di coppia ragazzi (Leonardo Commodaro e Riccardo Brovelli); 2 di coppia cadetti (Marco e Andrea Frigo).

SPORT CLUB RENESE (2 titoli)

Elba ragazze (Aurora Spirito); Elba juniores (Aurora Spirito)

DE BASTIANI ANGERA (1 titolo)

4 di coppia cadetti (Samuele Villa, Edoardo Saviori, Matteo Savi e Matteo Turetta – tim. Vesco)

CANOTTIERI AROLO (1 titolo)

Singolo senior (Guido Maria Ciardi – tim. Lemhani)

CANOTTIERI CORGENO (1 titolo)

Singolo juniores (Edoardo Caramaschi – tim. Colombo)

CANOTTIERI CALDÈ (1 titolo)

2 di coppia allievi (Nicolò Congiu e Stefano Arini)

CERRO SPORTIVA (1 titolo)

2 di coppia master (Edoardo Baggini e Gabriele Fantoni – tim. Fantoni)