Il sondaggio elettorale che dà in testa Matteo Bianchi a Varese

Il primo sondaggio politico su Varese pubblicato nel sito del Governo Italiano “sondaggipoliticoelettorali.it” vede Matteo Bianchi in testa nelle dichiarazioni di voto dei varesini.

Il sondaggio, realizzato dall’osservatorio politico Hokuto per il candidato sindaco Matteo Bianchi nei giorni che vanno dal 3 all’8 settembre scorsi, vede il committente in testa al primo turno con 37,6% contro i 33,5 di Galimberti, mentre gli altri contendenti sono intorno all’uno per cento. Importante il numero degli indecisi che hanno risposto al sondaggio: si tratta del 15,35%, molto piu di chi ha dichiarato di non votare (4,99%) e chi voterà scheda bianca o nulla (2,62%).

Al Ballottaggio la forbice sembra addirittura allargarsi, con Bianchi che sale al 38,7% e Galimberti che scende al 34,5%. Ma ad aumentare nel sondaggio sono anche gli indecisi, che al secondo turno diventano il 16,9% di chi ha risposto al sondaggio.

«E’ un sondaggio che ci fa bene sperare – ha commentato Matteo Bianchi – Questo non vuol dire che ci sia la vittoria in tasca, anzi: manca ancora una bella fetta per arrivare a festeggiare dopo le elezioni. Però crediamo di essere sulla buona strada. Ci sono alcuni elementi che concretizzano la candidatura e la coalizione che si dimostra solida, e ci sono elementi che contiamo di consolidare per la fine della campagna elettorale, ma pensiamo di essere sulla strada corretta».

Il sondaggio è stato realizzato su 1201 intervistati: non reperibili 341, mentre a rifiutare le risposte sono stati 495. Il documento completo può essere letto cliccando qui. Indagine quantitativa con questionario strutturato di oltre 14 minuti. 1.201 interviste, rappresentative per sesso, età e 9 quartieri identificati col committente. Interviste realizzate con sistema misto cati-cawi-cami dal 3 al 8 settembre 2021. Elaborazioni statistiche SPSS. L’intervallo di confidenza è del 2,8%.