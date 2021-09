Tanti buoni motivi per scegliere la tessera Uisp

NOTIZIARIO UISP del 29 settembre 2021

ASSOCIAZIONE – Perché scegliere la tessera Uisp

Dal 1 settembre è possibile tesserarsi con Uisp per l’anno sportivo 2021/2022. Ma perché scegliere proprio Uisp?

Per le attività, le iniziative e i corsi: con Uisp puoi trovare vicino a te tutte le attività e le pratiche sportive più amate, ma anche quelle innovative e sperimentali. Il tutto usufruendo “in automatico” di importanti coperture assicurative, perché Uisp collabora con il broker assicurativo Marsh, che seleziona le migliori soluzioni assicurative che tutelano tutti gli iscritti, proteggendo la loro passione.

I Comitati Uisp sono presenti in modo capillare in tutta Italia: con i suoi Comitati Regionali e Territoriali e con i Settori di attività, ovunque tu sia hai un riferimento costante per informazioni, consigli, attività ed iniziative. Uisp garantisce anche una formazione qualificata e un aggiornamento costante degli operatori: sono circa 150 le qualifiche nazionali che Uisp rilascia a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti.

Uisp offre anche servizi e consulenze per asd e società sportive, mettendo a punto e continuando a migliorare una serie di strumenti organizzativi e di consulenza, a disposizione delle realtà affiliate. Una piattaforma internet dedicata, e un’app dedicata per permettere a tutti i soci Uisp di avere a portata di smartphone la tessera con cui accedere a tutti i servizi, tra cui convenzioni e vantaggi con tutti i partner dello sport per tutti.

Con la tessera Uisp sostieni il valore sociale dello sport, dove siano protagoniste le persone. Protagoniste di una storia lunga e ricca, che promuove la partecipazione attiva alla vita della comunità e i valori su cui è fondata la Repubblica.

QUI NAZIONALE – Almanacco Antirazzista: i Mondiali in tutta Italia

Con l’avvio della nuova stagione sportiva sono ricominciate le iniziative inserite nell’Almanacco antirazzista Uisp. Il 2 e 3 ottobre è in programma l’edizione fiorentina dei “Mondiali Antirazzisti”, all’interno della Festa dell’Argingrosso, nell’omonimo parco nel Quartiere 4 di Firenze. Un evento gratuito aperto a tutti, con la formula “classica” dei Mondiali Antirazzisti: tornei di calcio a 5 e pallavolo non competitivi con partite auto-arbitrate, alle quali è possibile iscrivere gratuitamente la propria squadra composta anche da giocatori di generi diversi e senza limiti di età.

Sempre all’interno dell’Almanacco Antirazzista si terrà il 30 settembre, dalle 17.30 alle 20.30, l’incontro online “Changing the chants”. Focus dell’incontro sarà l’antisemitismo nel calcio e nello sport. Previsto, tra gli altri, l’intervento di Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp.

Sono partite anche le attività continuative: ogni martedì Uisp Pesaro Urbino promuove, insieme all’ASD La Pallarotonda, delle sessioni di allenamento di calcio dedicati ai ragazzi migranti del territorio, per un progetto di inclusione e antirazzismo “praticato” attraverso lo sport.

FORMAZIONE – Unità di base: da Brescia il corso on line per soci e dirigenti

È in partenza un nuovo corso di formazione per tutti i dirigenti/tecnici e soci tesserati (per l’anno 2021-22 dai 16 anni) che siano interessati a conoscere il nostro Ente di Promozione: un corso delle “Unità di Base”, obbligatorio per tutti coloro che stanno intraprendendo un percorso Formativo UISP a tutti i livelli, e caldamente consigliato a soci e dirigenti, per non perdere mai di vista la bussola Uisp nella loro attività.

Organizzatore, questa volta, il Comitato Territoriale di Brescia in collaborazione con il comitato regionale lombardo. Per iscriversi, entro e non oltre lunedì 4 ottobre alle 12, basterà mandare una mail a coordinatoresda.brescia@uisp.it

Il Corso di Formazione Unità di Base si svolgerà on line su piattaforma Google Meet, in fascia serale. Sarà gratuito, e la sera delle lezioni verrà aperto il collegamento su Google Meet 30 minuti prima dell’inizio delle lezioni, dopo averlo comunicato via mail agli iscritti. Attenzione: verrà fatto un appello all’inizio della lezione e delle “verifiche random” durante.