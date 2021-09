Un reading poetico in 20 città d’Italia: a Varese sarà ai Giardini Estensi

Da Taranto a Cagliari, da Bergamo a Reggio Calabria per assaporare il benficio dei versi che attivano la mente, ribadiscono la possibilità di rompere gli steccati mentali e soprattutto consentono di non perdere la speranza.

Tutto in pochi versi, in presenza, in venti città d’Italia, ma anche in streaming sulla pagina facebook dell’associazione che tiene a battesimo l’iniziativa non a caso denominata “Condividendo Poesia”, creatura del varesino Benedetto Ghielmi.

E sarà proprio Varese una delle tante piazze vocate a questa iniziativa. Nella Città Giardino l’appuntamento è per le 14.30 di sabato 2 ottobre ai Giardini Estensi.

Il gruppo di “Condividendo Poesia” è nato il 14 aprile 2020 spinti dall’esigenza di condividere Bellezza, di vivere condividendo la poesia: attraverso di essa tanti di noi si sono letteralmente salvati. Il motto che muove il gruppo è “Persone & Parole”.

“Ho bisogno di poesia,

questa magia che bricia la pesantezza delle parole,

che risveglia l’emozione e dà colori nuovi” A.Merini

