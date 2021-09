UniversAuser presenta i suoi corsi per l’uso di computer e smartphone

Martedì prossimo, 28 settembre, UniversAuser organizza un incontro a partire dalle 17,30 per presentare i corsi della stagione invernale 2021-22. All’interno dello Spazio ScopriCoop (al primo piano del supermercato Coop di Casbeno a Varese, in via Daverio 44) si parlerà sia del ciclo di conferenze previsto per la fine di quest’anno, sia appunto dei corsi di formazione programmati per il 2022.

Questi ultimi, in particolare, saranno tre: “Computer base”, “Computer intermedio” e “Smartphone – per ambiente Android”. Per partecipare all’incontro è necessario prenotarsi con una e-mail all’indirizzo corsiuniversauser@gmail.com, indirizzo al quale ci si può rivolgere anche per la richiesta di informazioni. Prenotazioni e delucidazioni anche al numero di telefono 371/5728541.

L’incontro allo Spazio ScopriCoppo si terrà con il rispetto delle norme anti-covid in vigore: sarà necessario avere il green pass e la mascherina mentre gli organizzatori provvederanno a fornire il gel per sanificare le mani.