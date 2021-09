Uno spettacolo “in cuffia” tra i sentieri del bosco con il Periferico di Cassano Valcuvia

In attesa dell’imminente inizio della nuova stagione del Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, la compagnia Teatro Periferico porta in scena o meglio “in cuffia” l’ultimo spettacolo dell’estate che si terrà all’aperto, nei pressi dell’Eremo di San Giuseppe a Cassano Valcuvia, il 18 settembre alle ore 19.15, ingresso gratuito (foto Semeraro).

Gli spettatori – anche giovani delle scuole superiori – dopo il tramonto, muniti di proprio smartphone e auricolari, cammineranno a passo lento ascoltando voci-guida, storie antiche, poesie e sonorità suggestive. Il mito di riferimento è quello di Narciso, il giovane del quale l’indovino Tiresia disse che avrebbe avuto una lunga vita solo se non avesse “conosciuto se stesso”.

Lungo il percorso, nel bosco, gli spettatori si imbatteranno in apparizioni rarefatte e simboliche: tableaux vivants, installazioni collocate in angoli suggestivi che invitano a fermarsi e a riflettere o, per meglio dire, a rifletterSi.

L’immagine chiave è infatti quella dello specchio: oggetto scelto come simbolo anche della eccezionale condizione nella quale ci siamo ritrovati a vivere in questi tempi di pandemia e da cui stiamo cercando faticosamente di uscire; una condizione che ci ha costretti a fermarci e, dunque, a soffermarci davanti a noi stessi e a contemplare la nostra limitatezza.

Drammaturgia Dario Villa

voci Elisa Canfora e Dario Villa

con Alessandro Luraghi, Raffaella Natali

e i giovani del corso attori della Scuola di Teatro di Cassano Valcuvia

Con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto, progetto Nuove Geografie Poetiche.

INGRESSO GRATUITO

Obbligo di Certificazione verde COVID-19 (green pass). Prenotazione obbligatoria: 334.1185848 – 347.0154861 o info@teatroperiferico.it. Sarà necessario fornire un numero di telefono per ricevere via WhatsApp un’audioguida che dovrà essere scaricata sul proprio dispositivo prima della partenza.