In via del Ponte a Varese prende forma la strada pedonale

Continuano i lavori intorno all’ospedale del Ponte legati al piano stazioni: dopo il marciapiede realizzato nella prima parte di via del Ponte, quella che da via Maspero va all’entrata pedonale del parcheggio multipiano, ora i lavori si sono spostati nella parte più alta e frequentata della stessa via, quella che va dall’uscita del parcheggio a piazza Biroldi.

Galleria fotografica La nuova pavimentazione di via del Ponte procede 4 di 6

Una parte di strada che diventerà totalmente pedonale, come pedonale diventerà piazza Biroldi alla fine dei lavori: per “segnare la differenza” la pavimentazione della strada sarà in basalto, e i lavori sono già a buon punto, come testimonia la nostra galleria fotografica.