Piazza Biroldi a Varese ora è completamente chiusa alle auto

I lavori di arredo urbano di piazza Biroldi a Varese, hanno reso l’area davanti all’ospedale del ponte totalmente pedonale.

I lavori, che sono sulla piazza diverse settimane fa, si sono già conclusi nella parte vicino ai portici dei negozi, che comprendono tra l’altro la panetteria e la farmacia un bar e una pasticceria, ora raggiungibili con le parti già pavimentate in basalto e da qualche giorno si sono spostati nel resto della piazza, chiudendola del tutto e lasciando solo il transito per chi arriva per e da via Leonardo da Vinci.

Ora la sosta non è più possibile e non c’è nemmeno lo spazio per fermarsi irregolarmente.

Vale perciò la pena di ricordate i parcheggi disponibili che ormai in quella zona sono diversi: il primo, il multipiano più vicino e capiente, con tariffe pari agli stalli esterni in piazza, ha l’entrata alle auto in via Nino Bixio (a circa 200 metri) e l’uscita pedonale in via Del Ponte nella zona pedonale (100 metri).

Altri tre, tutti a 2 euro al giorno, sono in via Maspero all’altezza del Campo di Rugby (500 metri), in via Cimone (400 metri, ma in salita) e in via Lazio (650 metri, coperto), di fianco al supermercato Tigros.