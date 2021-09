Il Comune apre un passaggio pedonale nel cantiere di via Del Ponte a Varese

Dopo le polemiche dei giorni scorsi il Comune di Varese ha trovato una soluzione ai disagi causati dal cantiere per la pedonalizzazione di via del Ponte, che di fatto impediva il passaggio, anche pedonale, in quella parte di via dove c’è l’uscita pedonale del nuovo parcheggio.

Nel cantiere è stato infatti aperto un corridoio che consente il passaggio di chi a piedi raggiunge il multipiano o prosegue per la via che costeggia l’ospedale del Ponte.

I lavori per la pedonalizzazione di quella via sono previsti ancora per alcune settimane.