Varese con Bianchi Sindaco: “Via del Ponte chiusa, disagi per chi usa il nuovo parcheggio”

Proseguono i lavori del Piano Stazioni in via del Ponte, con la nuova pavimentazione che accompagnerà la pedonalizzazione di piazza Biroldi e di quella parte di via che dall’ospedale permette di raggiungere l’entrata pedonale del nuovo parcheggio di via Nino Bixio.

I lavori mettono in difficoltà, però, chi quel parcheggio aveva già imparato ad apprezzarlo: ora non è infatti possibile passare, nemmeno a piedi, dall’area interessata dai lavori.

«Il nuovo parcheggio multipiano è stato inaugurato meno di due mesi fa, un servizio utile per molti cittadini, peccato che oggi chi esca dall’autosilo in via Del Ponte si trovi con i lavori in corso e con una strada interdetta al passaggio pedonale causando inevitabili disagi e confusione per chi, ignaro, si trovasse a passare di lì – hanno dichiarato i candidati alle elezioni di Ottobre Simone Longhini, capolista di “Varese con Bianchi – Forza Italia“, e Alessia De Filippis – L’uscita alternativa, a centinaia di metri, è scomoda per tutti, ma soprattutto per l’utenza dell’ospedale composta in buona parte da donne incinte e mamme con bambini. Lavori in corso per la Giunta Galimberti in campagna elettorale, ma questa frenesia non manca di creare situazioni di criticità in zone sensibili, come quella attorno al nosocomio varesino. Le foto parlano fin troppo chiaro, come sempre il conto lo pagano i cittadini di Varese»