I voti al Varese: D’Orazio e Minaj a segno, Di Renzo vede rosso

Il Varese vince una gara difficile e complicata a Lavagna. Decisivi per i biancorossi i gol di D’Orazio e Minaj mentre l’unica insufficienza è quella di Di Renzo che si fa espellere per due interventi evitabili.

LE PAGELLE

TROMBINI 6,5: Sicuro su un paio di palloni delicati in area, decisivo con l’uscita bassa su Croci nel secondo tempo

MAPELLI 6,5: Bravo e determinato. Il rigore che gli fischiano è severo, ma reagisce con buon carattere

MONTICONE 6,5: Tanto lavoro sporco per guidare la difesa. Se il Varese non rischia quasi nulla nel finale è anche grazie a lui

PARPINEL 6: Un infortunio lo toglie dalla contesa nella ripresa, prima una buona prestazione

Cantatore 6: Lotta da ex in mezzo al campo. Prova anche la soluzione personale ma non trova fortuna

FOSCHIANI 6,5: Tanta corsa sulla destra per il 2003, sempre sul pezzo

A. Baggio s.v.

PREMOLI 6,5: Si adatta a centrocampo e poi in difesa, ci mette fisico e voglia

D’ORAZIO 7: Detta i tempi palla al piede e fa diga davanti alla difesa. È suo il primo gol del Varese in questo campionato

TOSI 6,5: Un paio di discese sulla sinistra che avrebbero meritato miglior sorte

MAMAH 6,5: Sbaglia un paio di occasioni importanti, ma la sua è una prestazione di peso

Pastore 6: Si cala bene nella sfida con tanta voglia di lottare

MINAJ 7: Spacca la difesa bianconera con le sue fiammate e non sbaglia sotto porta. Avanti così

Aiolfi 6: Entra a fare la lotta e non si tira indietro

DI RENZO 5,5: Una bella partita ma un rosso che si poteva evitare, preso per due interventi scomposti su contrasti aerei