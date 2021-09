I voti al Varese: Pastore sbaglia il rigore decisivo ma è il più attivo

Il Varese perde ai rigori contro l’Arconatese e viene eliminato dalla Coppa Italia di Serie D al turno preliminare. Per i biancorossi c’è da registrare un po’ la fase difensiva mentre in attacco il più attivo è Pastore che però è l’unico che sbaglia nella “lotteria” finale dagli undici metri.

PAGELLE

TROMBINI 6: Due gol subiti – sul primo forse qualcosa in più poteva fare – ma anche un paio di interventi importanti

PREMOLI 5,5: Dei tre dietro è apparso quello che ha più lavoro da fare per integrarsi

MAPELLI 6: Soffre la fisicità di Parravicini e deve usare anche le maniere forti per contrastarlo

PARPINEL 6: Non ancora al massimo a livello fisico, sopperisce con un paio di chiusure

A. BAGGIO 5,5: Nei primi minuti di match soffre tanto, poi si registra e va meglio

D’ORAZIO 6,5: Tanta legna e non è un caso che il momento migliore del Varese sia lui a trascinare la squadra

GAZO 6,5: Come il compagno di reparto ci mette tanta corsa e grinta per la squadra

FOSCHIANI 6: Parte timido, poi prende fiducia. Suo il cross per il gol di Mamah

PASTORE 6,5: Il più attivo in attacco, contro la sua ex squadra. Fa tanto – sbaglia anche tanto – e purtroppo è anche l’unico a fallire il rigore alla “lotteria”

MAMAH 6,5: Tanti piccoli errori nel primo tempo, nel quale non ingrana. Nella ripresa ha la palla giusta e non fallisce

Minaj 6,5: Entra e porta vivacità alla squadra ma non riesce a creare un’occasione buona per vincere la gara

DI RENZO 6: Lavoro sporco, un rigore realizzato con personalità e qualche bella giocata

Ebagua s.v.: Un paio di minuti nel finale e fa il suo segnando il rigore nel finale